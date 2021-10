PlayStation potrebbe proporre nuovamente l'iniziativa Play at Home se continuerà l'emergenza COVID-19 (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'iniziativa Play at Home di PlayStation è stata senza dubbio importante per molti giocatori durante la pandemia di COVID-19. Ha permesso ai fan di scaricare giochi PlayStation gratuiti e ha aiutato i piccoli sviluppatori a continuare a realizzare grandi giochi nonostante le difficoltà economiche create dalla pandemia. In una recente intervista, il boss di PlayStation e CEO di Sony Interactive Jim Ryan ha affermato che i giochi gratuiti di Play at Home potrebbero tornare in futuro. Tuttavia, questa non è necessariamente una buona notizia, poiché richiederebbe una continuazione della pandemia in corso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'atdiè stata senza dubbio importante per molti giocatori durante la pandemia di-19. Ha permesso ai fan di scaricare giochigratuiti e ha aiutato i piccoli sviluppatori a continuare a realizzare grandi giochi nonostante le difficoltà economiche create dalla pandemia. In una recente intervista, il boss die CEO di Sony Interactive Jim Ryan ha affermato che i giochi gratuiti diatro tornare in futuro. Tuttavia, questa non è necessariamente una buona notizia, poiché richiederebbe una continuazione della pandemia in corso. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : PS5: un nuovo gioco o un ‘grande remake’ PlayStation? A breve potrebbe arrivare un grosso annuncio - misteruplay2016 : PS5: un nuovo gioco o un ‘grande remake’ PlayStation? A breve potrebbe arrivare un grosso annuncio - InstantGamingIT : La cantante irlandese AVA ha scritto una canzone per un grande titolo PlayStation che sarà annunciato a dicembre e… - GameXperienceIT : PlayStation Now, un leak potrebbe aver svelato i titoli di Ottobre 2021 - PlayStationBit : Non solo @bluepointgames chi altri potrebbe unirsi alla famiglia #PlayStation ? #PS5 -