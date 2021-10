Pjanic alla Continassa: il motivo della visita del bosniaco (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pjanic alla Continassa! Il motivo della visita dell’ex centrocampista della Juventus ai suoi ex compagni e Massimiliano Allegri Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, alla Continassa questa mattina si è rivisto Miralem Pjanic! Il centrocampista bosniaco si è ripresentato al centro sportivo della Juve unicamente per una visita ai suoi ex compagni di squadra e a Massimiliano Allegri. Nessun motivo legato al mercato, fino a questo momento, secondo Aghemo. Pjanic, però, in estate è stato vicino a tornare a Torino, con la Juventus che ha preso una decisione diversa e con il bosniaco che ha scelto di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)! Ildell’ex centrocampistaJuventus ai suoi ex compagni e Massimiliano Allegri Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24,questa mattina si è rivisto Miralem! Il centrocampistasi è ripresentato al centro sportivoJuve unicamente per unaai suoi ex compagni di squadra e a Massimiliano Allegri. Nessunlegato al mercato, fino a questo momento, secondo Aghemo., però, in estate è stato vicino a tornare a Torino, con la Juventus che ha preso una decisione diversa e con ilche ha scelto di ...

