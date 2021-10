Piscina Scandone | crolla il solaio | scatta la nuova chiusura

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laè stata chiusa a causa del crollo di unavvenuto nel corso della recentissima International Swimming League. Nuovi problemi per la, non da molto definita da Federica Pellegini come “una delle più belle d’Europa”. Infatti la struttura di Fuorigrotta è stata chiusa a causa del crollo parziale di un

, ci risiamo. Richiude i battenti la- gioiello di Napoli, definita recentemente da 'una delle più belle d'Europa'. Uno stop annunciato per fronteggiare imprevisti tecnici che si sono ...In centocinquanta sugli spalti dellaautorizzati per un giorno dalla dirigente scolastica Chiara Esposito e coinvolti dal responsabile dei volontari di Isl Antonello Pugliese . Tutti ...Federica Pellegrini non ha fatto in tempo a definirla "una delle più belle d’Europa", che la piscina Scandone è stata di nuovo chiusa. Uno stop necessario per imprevisti tecnici emersi negli ultimi gi ...Scandone, ci risiamo. Richiude i battenti la piscina-gioiello di Napoli, definita recentemente da Federica Pellegrini «una delle più belle d’Europa». Uno stop annunciato ...