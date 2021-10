PIAZZAPULITA: FORMIGLI RICORDA ALLA MELONI CHE IL FASCISMO È IL MALE. POI L’AFFONDO DI BERSANI (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ripetiamo insieme. Il FASCISMO, il nazismo e i loro leader Mussolini e Hitler fanno parte del MALE assoluto. Regimi sanguinari, leggi razziali, sterminio di massa, violenza fuori controllo, terrore senza fine. Ma noi, ma loro, ma i comunisti in Italia, ma il PD… ALT. Il Duce e il Führer erano amici, alleati, complici, uno ha ispirato l’altro e il tedesco (austriaco di nascita) è riuscito a superare in peggio l’italiano. Ma sono stati entrambi il MALE ASSOLUTO. Dopo questa premessa e con alcuni italiani e i loro leader politici che pare ignorino la storia o la reinterpretino a proprio uso e consumo, parliamo della puntata di PIAZZAPULITA, il talk di La7 che ha mandato in onda la seconda parte dell’inchiesta di FanPage su cosa si nasconde dietro il centro-destra italiana, tra parte governativa e parte attualmente ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ripetiamo insieme. Il, il nazismo e i loro leader Mussolini e Hitler fanno parte delassoluto. Regimi sanguinari, leggi razziali, sterminio di massa, violenza fuori controllo, terrore senza fine. Ma noi, ma loro, ma i comunisti in Italia, ma il PD… ALT. Il Duce e il Führer erano amici, alleati, complici, uno ha ispirato l’altro e il tedesco (austriaco di nascita) è riuscito a superare in peggio l’italiano. Ma sono stati entrambi ilASSOLUTO. Dopo questa premessa e con alcuni italiani e i loro leader politici che pare ignorino la storia o la reinterpretino a proprio uso e consumo, parliamo della puntata di, il talk di La7 che ha mandato in onda la seconda parte dell’inchiesta di FanPage su cosa si nasconde dietro il centro-destra italiana, tra parte governativa e parte attualmente ...

