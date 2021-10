(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il gioco al massacro contro Giorgiaa “” ha avuto una coda miserevole che è andata a colpire Tommaso Longobardi,medialeader di Fdi. “Sono stato attaccato senza un motivo logico. Ho trattenuto il vomito per l’mistificatoria e pretestuosamia, a cui non ho potuto neanche rispondere”. E la replica alle accuse che sono piovute dtrasmissione di Formigli per l’iscrizione alrusso su VK. “Ci sono milioni utenti, anche io, che lavoro sul digitale e sono iscritto a tutti iper lavoro”. “”: Il responsabile...

Advertising

adrianobiondi : A Zurlo risulta che Lega e Fdi abbiano fatto piazza pulita di fascisti ed estremisti. Tutto a posto allora, dai. #Piazzapulita #Fanpage - VauroSenesi : Vauro: “#Riace era un gommone pieno di umanità ed è stato attaccato da una porta aerei” — Piazza Pulita La7 (2019)… - gobbetti741 : RT @SecolodItalia1: “Piazza pulita”, il social manager della Meloni pronto a vie legali: “Aggressione alla mia persona” (video) https://t.c… - paolo97745638 : @GuidoCrosetto I giornalisti di Piazza Pulita hanno difeso piu’ loro la Meloni che lei. Quando ha fatto quella cagn… - lio_maurizio : @myrtamerlino Myrta, mi sembra che Giorgia Meloni lo abbia ribadito giovedì sera a Dritto e Rovescio. Lo stesso Gui… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza pulita

Il terremoto del sistema partitico avviato dall'inchiesta Mani Pulite è parso per un breve periodo faredi quei meccanismi di contenimento, che sono però in parte risorti sotto altre ...Così Carlo Calenda su twitter a proposito di alcune dichiarazioni di Pier Luigi Bersani ieri aNon appena scoperta la sua identità, il Barone nero non ha esitato a minacciare apertamente il giornalista di Fanpage che ha lavorato sotto copertura per il servizio Lobby Nera ..."Sono stato attaccato senza un motivo logico, ho trattenuto il vomito per l'aggressione mistificatoria e pretestuosa alla mia persona, a cui non ho potuto neanche rispondere". Lo dice Tommaso Longobar ...