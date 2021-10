Phisikk du role – Ottobre nero | Fanpage e due-tre cose sulla politica italiana

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In questo primo autunno va di moda il. Èil barone dal nome doppio e sparluccicante, Roberto Jonghi Lavarini. È nera la lobby nazional popolare con l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Fidanza come portabandiera, trasbordato dalle sfumature brunite di un’esistenza da ras regionale ad una notorietà nazionale proprio a causa del prezioso colore. Èil finanziamento oggetto dell’indagine della procura di Milano. Sono nere le esultanze dei commensali nelle cene elettorali in cui si scandivano “boia chi molla” “Heil Hitler” ed altre chicche così. La storia della lobby nera, incistata nelle due famiglie politiche del sovranismo italiano, Fratelli d’Italia e Lega, come una cozza nera nello scoglio, racconta due-treinteressanti dellae alcune altre le ...

Ai miei venticinque affezionati lettori risparmierò l'inestesismo del "che vi avevo detto?" perché non solo è un po' cafone e poi nasconderebbe l'inoppugnabile verità: non ci voleva poi così tanto per ...L'estate sta finendo e un anno se ne va . Come quella sgangherata canzone dei Righeira, il voto di domani - un po' surreale, un po' schizoide - chiude la lunga e bollente estate italiana, stagione in ...