Petrolio: prezzo risale su soglia 80 dollari (Di venerdì 8 ottobre 2021) Torna a salire il prezzo del Petrolio che si avvicina alla soglia degli 80 dollari. Il greggio Wti del Texas quota 79,5 dollari con un aumento dell' 1,58% mentre il Brent del Mare del Nord scambia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Torna a salire ildelche si avvicina alladegli 80. Il greggio Wti del Texas quota 79,5con un aumento dell' 1,58% mentre il Brent del Mare del Nord scambia a ...

Advertising

pelias01 : RT @GValoppi: @Troglotrading @lauranaka @finanza_online @pelias01 @MaurilioVitto @AleaCaptaEst @Barbaga3Gaetano @Theimmigrant84 @carloalber… - fisco24_info : Petrolio: prezzo risale su soglia 80 dollari: Brent a 83,1 dollari - DMusanni : Non è che il prezzo del Gas Naturale è volutamente alzato per costringere le aziende a consumare più #petrolio perc… - MauroGiansante : Mettetevi comodi, il prezzo del petrolio continuerà a salire - - infoiteconomia : Previsioni Prezzo Petrolio Greggio e Gas Naturale: In Allontanamento dai Nuovi Massimi Relativi -… -