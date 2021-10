Pescara e Genova più vicine | oggi il debutto di FlyLeOne da Trieste Airport

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Turismo delle crociere in ripresa, anchee Monfalcone tra le mete Msc Senza mascherina in posta a, il candidato sindaco la "difende": ...

Advertising

ilgoriziano : Partiti oggi i nuovi collegamenti dal Trieste Airport a Pescara e Genova. @AEROPORTOTRS #flyleone ?? ISCRIVITI al… - ferpress : Parte il collegamento di #FlyLeOne da Trieste Airport da/per Genova e da/per Pescara con - Ferpress - ardovig : RT @AEROPORTOTRS: ? È atterrato oggi il primo volo della compagnia aerea @flyleone da Pescara operato con aeromobile Beechcraft 1900D da 1… - gnomini : RT @GenovAeroporto: L’arrivo del primo volo della compagnia Fly LeOne, che da oggi collega Genova a Trieste e dal 15/10 volerà anche a Pesc… - GenovAeroporto : L’arrivo del primo volo della compagnia Fly LeOne, che da oggi collega Genova a Trieste e dal 15/10 volerà anche a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Genova

Partito anche collegamento con. Non solo, comunque, perché oggi ha preso avvio anche il collegamento diretto Trieste "" Trieste e in occasione dello start - up il Gruppo ......Dasso di), City Nova - Casatese (Gabriele Sciolti di Lecce), Sona - Folgore Caratese (Carlo Esposito di Napoli), Sporting Franciacorta - Vis Nova Giussano (Stefano Giampietro di), ...Lo ha annunciato Riccardo Padovano consigliere dell’Autorità di Sistema Portuale di Ancona che ha come noto competenza per i porti abruzzesi.Dopo alcuni ritardi dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline prevista per l’avvio dell’attività e di cui ci scusiamo con i clienti che ci hanno dato fiducia e che spe ...