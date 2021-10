Perifano | “Qui cresce l’entusiasmo | al mio avversario invece si sono sgonfiate le vele”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se non c’è lavoro dobbiamo chiederlo al ministro, se il commercio locale annaspa e i negozi chiudono bisogna prendersela con internet, se non c’è sicurezza in strada non si può fare nulla, se la mensa non sta funzionando è per responsabilità dell’azienda e così via: per Mastella il sindaco non ha poteri, non ha funzioni, non ha ruolo. Per Mastella fare il sindaco vuol dire esclusivamente organizzare le campagne elettorali: eleggere un consigliere regionale, una senatrice, un presidente della Provincia e poi di nuovo fare le liste per le comunali e assicurare dunque la prosecuzione della specie”. Così il candidato sindaco Luigi Diego. Che aggiunge: “Per il resto, il mio competitore è un disco rotto. Pure gli annunci (ancora il Malies?)sempre gli stessi. L’unica ‘novità’ sarebbe la Casa di Comunità al rione ...