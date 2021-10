“Pericoloso processo mediatico”: avvocati penalisti contro inchiesta Fanpage (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – “Questo non è giornalismo di inchiesta così come lo si vuol definire. È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma di controllo dell’Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali”. Così l’Unione delle Camere Penali (Ucpi), prestigiosa organizzazione che rappresenta gli avvocati penalisti italiani, stronca l’inchiesta di Fanpage. Gli avvocati penalisti stroncano il metodo utilizzato da Fanpage Il documento dell’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria, Media e processo penale, pubblicato sul sito delle Camere Penali, è una staffilata contro il modus operandi attuato per portare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – “Questo non è giornalismo dicosì come lo si vuol definire. È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma dillo dell’Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali”. Così l’Unione delle Camere Penali (Ucpi), prestigiosa organizzazione che rappresenta gliitaliani, stronca l’di. Glistroncano il metodo utilizzato daIl documento dell’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria, Media epenale, pubblicato sul sito delle Camere Penali, è una staffilatail modus operandi attuato per portare ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Camere Penali: 'Questo non è giornalismo d'inchiesta, ecco perché' - ivic49824555 : RT @IlPrimatoN: Camere Penali: 'Questo non è giornalismo d'inchiesta, ecco perché' - IlPrimatoN : Camere Penali: 'Questo non è giornalismo d'inchiesta, ecco perché' - schiva_questa : @trabs62 @Albe_1964 Gianca’, ma tecnicismi a parte, questo è un processo politico. E la magistratura non dovrebbe e… - Pillicuso : @fdragoni @jimmomo Sono anni che abbiamo idea di quanto sia pericoloso. Ce lo disse anche Cossiga (Draghi Vile Affa… -