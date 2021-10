Perché il cibo raccolto da Banco Alimentare è finito sui banchetti di Lealtà Azione? | VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) E alla fine è andata in onda la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera condotta da Fanpage, da ieri disponibile per tutti. Le immagini hanno raccolto una serie di informazioni sul sottobosco della politica del centrodestra, colpendo nomi più o meno noti nel contesto della politica territoriale milanese. Dopo Fidanza, è stato il turno di Massimiliano Bastoni e Gianmarco Senna eletti al consiglio regionale lombardo, Silvia Sardone al consiglio comunale di Milano e all’europarlamento, Igor Iezzi, Paolo Grimoldi, William De Vecchis e Jari Colla in Parlamento. Tutti nomi della Lega. @BancoAlimentare è a conoscenza che gli alimenti da loro raccolti vengono distribuiti da Lealtà Azione per la campagna elettorale di #Sardone e #Bastoni della #Lega ? Questo fatto mette in discussione l’etica del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) E alla fine è andata in onda la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera condotta da Fanpage, da ieri disponibile per tutti. Le immagini hannouna serie di informazioni sul sottobosco della politica del centrodestra, colpendo nomi più o meno noti nel contesto della politica territoriale milanese. Dopo Fidanza, è stato il turno di Massimiliano Bastoni e Gianmarco Senna eletti al consiglio regionale lombardo, Silvia Sardone al consiglio comunale di Milano e all’europarlamento, Igor Iezzi, Paolo Grimoldi, William De Vecchis e Jari Colla in Parlamento. Tutti nomi della Lega. @è a conoscenza che gli alimenti da loro raccolti vengono distribuiti daper la campagna elettorale di #Sardone e #Bastoni della #Lega ? Questo fatto mette in discussione l’etica del ...

Advertising

GINA32451015 : RT @faisaluc2: SICILIA Queste 3 meraviglie tra pochi giorni rimarranno da soli perché chi si sta occupando di loro andrà via e non avrann… - Riccardabasta : @lucatelese Un istrice poverino!se è in città e perche non ha cibo. - MiyakeEau : RT @PBerizzi: Il #6ottobre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo approva la “Dichiarazione sulla razza” che dà il via alla persecuzione degli… - zemmu : RT @neXtquotidiano: Perché il cibo raccolto da Banco Alimentare è finito sui banchetti di Lealtà Azione? | VIDEO - neXtquotidiano : Perché il cibo raccolto da Banco Alimentare è finito sui banchetti di Lealtà Azione? | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Perché cibo PAPA: Smilitarizzare i cuori, la vita dei popoli non è un gioco tra potenti ... gli scartati - di cui i leaders delle religioni devono farsi voce - temono perché in varie parti ... Meno armi e più cibo, meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini distribuiti equamente e meno ...

Un pugno nell'oppio La guerra alla droga dei talebani è però più complicata, perché il Paese è sull'orlo del collasso ... i salari pubblici sono in arretrato da mesi e la siccità ha aggravato la mancanza di cibo e le ...

Federer, il perché nel no olimpico. Anche il Magnifico … tiene famiglia! Tiscali.it ... gli scartati - di cui i leaders delle religioni devono farsi voce - temonoin varie parti ... Meno armi e più, meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini distribuiti equamente e meno ...La guerra alla droga dei talebani è però più complicata,il Paese è sull'orlo del collasso ... i salari pubblici sono in arretrato da mesi e la siccità ha aggravato la mancanza die le ...