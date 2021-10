Pensioni anticipate 2021, l’intervista a Proietti: quota 41 e 62 anni, la soluzione? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pensionipertutti: Nei giorni scorsi si è tenuta l’audizione alla Commissione lavoro della Camera di Cgil, Cisl e Uil sulle 9 proposte di legge sulle Pensioni. Cosa emerge rispetto alla piattaforma unitaria che contiene le vostre indicazioni di merito al Governo sulla tematica previdenziale? Domenico Proietti: “E’ evidente che il numero di proposte di legge presentate alla Camera ed al Senato in questi anni è prova di quanto il tema previdenziale sia sentito nel nostro Paese. Una prova ulteriore di come le rigidità introdotte abbiano generato iniquità sociali. È ormai chiaro a tutti che il sistema previdenziale italiano ha bisogno di una riforma organica e lungimirante volta a riportare al centro il valore sociale delle Pensioni. Non è più accettabili che la previdenza, che le ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021)pertutti: Nei giorni scorsi si è tenuta l’audizione alla Commissione lavoro della Camera di Cgil, Cisl e Uil sulle 9 proposte di legge sulle. Cosa emerge rispetto alla piattaforma unitaria che contiene le vostre indicazioni di merito al Governo sulla tematica previdenziale? Domenico: “E’ evidente che il numero di proposte di legge presentate alla Camera ed al Senato in questiè prova di quanto il tema previdenziale sia sentito nel nostro Paese. Una prova ulteriore di come le rigidità introdotte abbiano generato iniquità sociali. È ormai chiaro a tutti che il sistema previdenziale italiano ha bisogno di una riforma organica e lungimirante volta a riportare al centro il valore sociale delle. Non è più accettabili che la previdenza, che le ...

