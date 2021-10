Pena di morte: D’Elia (Nessuno tocchi Caino): “Costruire scuole non carceri come antidoto a crimine’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ la donna la protagonista quest’anno della Giornata mondiale ed europea contro la Pena di morte. “Vittima invisibile” delle esecuzioni capitali, doppiamente repressa “è la più indifesa soprattutto nelle società di diritto islamico dove il ‘prezzo del sangue’ (cioè il corrispettivo in denaro che i parenti del condannato pagano alle vittime), per le donne vale la metà”. Sono poche le esecuzioni al femminile nel mondo, “al 99,9% le vittime della Pena capitale sono infatti uomini, ma bisogna aprire gli occhi, illuminare”. Ne parla con l’Adnkronos Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino che spiega: “Di solito le donne finiscono sul patibolo per omicidio, non altri reati e generalmente è legittima difesa. Ma non si salvano, perché le circostanze attenuanti non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ la donna la protagonista quest’anno della Giornata mondiale ed europea contro ladi. “Vittima invisibile” delle esecuzioni capitali, doppiamente repressa “è la più indifesa soprattutto nelle società di diritto islamico dove il ‘prezzo del sangue’ (cioè il corrispettivo in denaro che i parenti del condannato pagano alle vittime), per le donne vale la metà”. Sono poche le esecuzioni al femminile nel mondo, “al 99,9% le vittime dellacapitale sono infatti uomini, ma bisogna aprire gli occhi, illuminare”. Ne parla con l’Adnkronos Sergio, segretario diche spiega: “Di solito le donne finiscono sul patibolo per omicidio, non altri reati e generalmente è legittima difesa. Ma non si salvano, perché le circostanze attenuanti non ...

Ultime Notizie dalla rete : Pena morte Sierra Leone: presidente firma per abolizione pena di morte Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha firmato oggi il disegno di legge che abolisce la pena di morte nel Paese. La firma arriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva stabilito di sostituire la condanna capitale con l'ergastolo o un minimo di 30 anni di carcere. "Come nazione, ...

