Pena di morte: a Roma scende in piazza Resistenza iraniana, D’Elia ‘abbiamo aderito’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Alla vigilia della Giornata mondiale ed europea contro la Pena di morte, la Resistenza iraniana scende in piazza nella Capitale per manifestare la sua ferma opposizione alle Pena Capitale. La manifestazione. prevista oggi dalle 14 a piazza dell’Esquilino tra l’obelisco e via Cavour, vedrà tra i partecipanti anche gli attivisti di Nessuno Tocchi Caino. “Abbiamo aderito – racconta all’Adnkronos il segretario Sergio D’Elia – L’Iran, che utilizza la Pena capitale come strumento intimidatorio, è al secondo posto dopo la Cina sul podio delle esecuzioni capitali, primo se si considera il rapporto tra popolazione ed esecuzioni” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ott. (Adnkronos) – Alla vigilia della Giornata mondiale ed europea contro ladi, lainnella Capitale per manifestare la sua ferma opposizione alleCapitale. La manifestazione. prevista oggi dalle 14 adell’Esquilino tra l’obelisco e via Cavour, vedrà tra i partecipanti anche gli attivisti di Nessuno Tocchi Caino. “Abbiamo aderito – racconta all’Adnkronos il segretario Sergio– L’Iran, che utilizza lacapitale come strumento intimidatorio, è al secondo posto dopo la Cina sul podio delle esecuzioni capitali, primo se si considera il rapporto tra popolazione ed esecuzioni” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

amnestyitalia : Sulla piattaforma #AmnestyAcademy è disponibile un nuovo corso per gli over 14 sul tema della pena di morte. Se hai… - amnestyitalia : Le donne condannate alla pena capitale subiscono una spregevole discriminazione - Avvenire_Nei : Pena di morte per un disabile, l’occasione persa di educare alla vita Una rfilessione di don Maurizio Patriciello) - TV7Benevento : Pena di morte: a Roma scende in piazza Resistenza iraniana, D'Elia 'abbiamo aderito'... - Lorenzxo2 : RT @nonstop9981: Quale maggioranza se ha votato solo il 48% degli aventi diritto ?LA MAGGIORANZA SILENZIOSA APPROVEREBBE LA PENA DI MORTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Pena morte Omicidio Mario Cerciello Rega: trovato morto il testimone chiave del processo Leggi anche > Omicidio Cerciello, c'è la condanna: la pena per i due assassini A scoprire il corpo ... parole forti da uno degli imputati: "Chiedo scusa?" Nel corso del processo istaurato per la morte ...

1 anno e 3 mesi all'automobilista che investì Stefania Di Maria Ragusa - Morte di Stefania Di Maria, arriva la sentenza. Mercoledì 6 ottobre, in tribunale a Ragusa, avanti ... ha patteggiato la pena di un anno e tre mesi, con la sospensione condizionale, per il ...

Donne e pena di morte, una realtà invisibile: un’UdA per parlarne Orizzonte Scuola Pena di morte: a Roma scende in piazza Resistenza iraniana, D’Elia ‘abbiamo aderito’ Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Alla vigilia della Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte, la Resistenza Iraniana scende in piazza nella Capitale per manifestare la sua ferma opposizione alle ...

Morte Martina Rossi, i due condannati chiedono i servizi sociali Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due 30enni condannati a 3 anni per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi, la studentessa 20enne morta precipitando dalla terrazza di una camera d'alberg ...

Leggi anche > Omicidio Cerciello, c'è la condanna: laper i due assassini A scoprire il corpo ... parole forti da uno degli imputati: "Chiedo scusa?" Nel corso del processo istaurato per la...Ragusa -di Stefania Di Maria, arriva la sentenza. Mercoledì 6 ottobre, in tribunale a Ragusa, avanti ... ha patteggiato ladi un anno e tre mesi, con la sospensione condizionale, per il ...Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Alla vigilia della Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte, la Resistenza Iraniana scende in piazza nella Capitale per manifestare la sua ferma opposizione alle ...Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due 30enni condannati a 3 anni per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi, la studentessa 20enne morta precipitando dalla terrazza di una camera d'alberg ...