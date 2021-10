Pellegrini: «Nostro futuro ricco di vittorie» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ci dispiace tanto, c’è rammarico perché si poteva fare bene ma queste partite si decidono negli episodi e oggi non è andata bene”. Così Lorenzo Pellegrini, autore del gol dell’Italia, commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta contro la Spagna in Nations League. Sull’espulsione di Bonucci, il ct ha detto: “È un contrasto di gioco ma può succedere a chiunque, ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto”. Una Spagna che è sembrata avanti rispetto a questa Italia. “Sono avanti nel loro modo di giocare, che è quello che li differenzia da tanto tempo. Ma oggi non ho visto una Spagna superiore all’Italia, ci aspetta un futuro bello e pieno di vittorie”, ha replicato Pellegrini. E chissà che con la Spagna ci si ritrovi in Qatar. “Ci ritroveremo, non vediamo l’ora”, ha concluso. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ci dispiace tanto, c’è rammarico perché si poteva fare bene ma queste partite si decidono negli episodi e oggi non è andata bene”. Così Lorenzo, autore del gol dell’Italia, commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta contro la Spagna in Nations League. Sull’espulsione di Bonucci, il ct ha detto: “È un contrasto di gioco ma può succedere a chiunque, ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto”. Una Spagna che è sembrata avanti rispetto a questa Italia. “Sono avanti nel loro modo di giocare, che è quello che li differenzia da tanto tempo. Ma oggi non ho visto una Spagna superiore all’Italia, ci aspetta unbello e pieno di”, ha replicato. E chissà che con la Spagna ci si ritrovi in Qatar. “Ci ritroveremo, non vediamo l’ora”, ha concluso.

Advertising

infoitsport : Italia, Pellegrini: 'Non ho visto una Spagna superiore. Il nostro futuro sarà bello e pieno di vittorie' - infoitsport : Pellegrini: 'Il nostro futuro sarà bello e pieno di vittorie' - TheRedCreed94 : Bologna - Roma 2-0 Anno 2018 Eusebio Di Francesco in panchina. A parte la sconfitta bruttissima, con dei giocatori… - ArmandaGelsomin : RT @Nonna_Mela: E CHIESA ANCORA AL CENTRO DEL VILLAGGIO, CHICCO NOSTRO ?? E PELLEGRINI TOP. #ItaliaSpagna - OdeonZ__ : Pellegrini: 'Non ho visto una Spagna superiore a noi. Nel nostro futuro altre vittorie' -