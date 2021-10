Pellegrini, lo Special One del futuro azzurro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domenica nella finale per il terzo posto potrebbe partire titolare, dopo il gol alla Spagna: Mou lo ha incoronato re di Roma di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domenica nella finale per il terzo posto potrebbe partire titolare, dopo il gol alla Spagna: Mou lo ha incoronato re di Roma di PAOLO FRANCI

Mourinho rompe le righe. Da Mancini a Veretout: quanti rinnovi per Pinto ...da una settimana con Tiago Pinto e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini", ... dissolti dello Special One: "All'inizio volevo restare a casa, ma ho capito che dovevo mettermi ...

Pellegrini on fire, a segno anche in Nazionale: “Ripartiamo col cuore” Per il centrocampista, tanto è cambiato da quel goal contro l'Olanda (1-1) il 17 ottobre 2020: mai l'avvio di stagione era stato così prolifico nella sua carriera (7 goal finora in stagione più uno co ...

