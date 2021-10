Pechino 2022, Malagò: “Il 22 ottobre sceglieremo il portabandiera azzurro” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il 22 ottobre, in Giunta e in Consiglio nazionale, sceglieremo i nomi di chi porterà la bandiera ai Giochi Olimpici di Pechino. Manca poco”. Giovanni Malagò si è così espresso in occasione del Festival dello Sport, evento di scena a Trento, prendendo la parola durante il format ‘Tokyo 2020, l’Olimpiade più bella della nostra vita’. Il presidente del Coni ha fatto riferimento, seppur in breve, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, appuntamento rilevante per il movimento sportivo italiano; Malagò ha annunciato che, in data mercoledì 22 ottobre 2021, potrà essere scelto e svelato il portabandiera dell’attesa edizione olimpica sulle nevi. Dichiarazioni che inducono alla crescita dell’attesa per l’appuntamento in questione, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il 22, in Giunta e in Consiglio nazionale,i nomi di chi porterà la bandiera ai Giochi Olimpici di. Manca poco”. Giovannisi è così espresso in occasione del Festival dello Sport, evento di scena a Trento, prendendo la parola durante il format ‘Tokyo 2020, l’Olimpiade più bella della nostra vita’. Il presidente del Coni ha fatto riferimento, seppur in breve, alle Olimpiadi invernali di, appuntamento rilevante per il movimento sportivo italiano;ha annunciato che, in data mercoledì 222021, potrà essere scelto e svelato ildell’attesa edizione olimpica sulle nevi. Dichiarazioni che inducono alla crescita dell’attesa per l’appuntamento in questione, in ...

