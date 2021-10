Pavia, incendio all'ex scalo ferroviario di via Rismondo: rimosse le macerie pericolose (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pavia - Sono terminati i lavori di bonifica nell'ex scalo ferroviario di via Rismondo, dove nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile, si è verificato un rogo che ha determinato il crollo del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021)- Sono terminati i lavori di bonifica nell'exdi via, dove nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile, si è verificato un rogo che ha determinato il crollo del ...

