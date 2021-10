Passeggiando per le vie del quartiere della Balduina, ogni tanto mi è capitato (Di venerdì 8 ottobre 2021) di imbattermi in incontri particolari. Percorrendo la Panoramica in motorino, una sera notai un'istrice nell'intento di ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) di imbattermi in incontri particolari. Percorrendo la Panoramica in motorino, una sera notai un'istrice nell'intento di ...

Advertising

VisitaValencia : ?? València è un museo all'aria aperta che puoi ammirare passeggiando per le strade del centro storico. ? Ti unisci… - Shiohisa1 : Passeggiando per il bosco di Allumiere ?? part.1 - gaetanoporto : Passeggiando per Siviglia ?? - GiuseppePappa81 : ?????Fermato dalla #polizia #SENZADOCUMENTI: cosa si rischia??? ??Stai passeggiando????? e un #poliziotto????? ti chiede… - baddierichie : andando a lavoro passeggiando per la strada con wildest dreams tv nelle orecchie e questo sole basso che mi abbagli… -