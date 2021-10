Partita Italia in Nations League domenica 10 ottobre 2021, Mediaset cambia la programmazione tv: saltano Amici e Verissimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una domenica senza Amici, il talent di successo di Canale 5, e senza Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato di sempre. Il motivo? Gioca la Nazionale di calcio e Mediaset ha pensato bene di rimodulare tutta la programmazione per domenica 10 ottobre. Amici e Verissimo domenica 10 ottobre non vanno in onda: ecco perché Mediaset ha deciso di cambiare tutta la programmazione per domenica 10 ottobre. Perché? Su Rai 1 molto probabilmente a partire dalle 15, verrà trasmessa la Partita di calcio valida per il terzo e quarto posto di Nations League e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unasenza, il talent di successo di Canale 5, e senza, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato di sempre. Il motivo? Gioca la Nazionale di calcio eha pensato bene di rimodulare tutta laper1010non vanno in onda: ecco perchéha deciso dire tutta laper10. Perché? Su Rai 1 molto probabilmente a partire dalle 15, verrà trasmessa ladi calcio valida per il terzo e quarto posto die ...

