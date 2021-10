Paralimpiadi Tokyo 2020 | Pancalli celebra successi | “Cambiata cultura del Paese”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca, ha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento deiitaliani alledi. “I record di questa edizione non sono un semplice numero, ma il frutto di tante azioni intraprese negli ultimi 15 anni – ha spiegato – Il paralimpismo ha fatto emozionare ile ne ha cambiato la, chi lo avrebbe mai detto ad Altanta 1996 che 20 anni dopo avremmo conquistato le prime pagine dei quotidiani?”. Dichiarazioni che fanno il paio con i dati presentati da: la spedizione italiana ha portato aben 113 atleti, il 14% in più rispetto a Rio 2016, con 60 donne, 69 esordienti e 16 discipline diverse. SportFace.

...congratulati per la sua recente conquista di due medaglie di bronzo ai Giochi paralimpici di,... personalizzato con il tricolore dell'Italia proprio in previsione delle scorse. ...Un 2021 da ricordare per l'Italia che è iniziato con la vittoria degli Europei di Calcio contro ogni prognostico, alle 40 medaglie alle Olimpiadi die alle 69 medaglie dellefino ...Festival dello Sport, le parole del presidente del Cip Luca Pancalli sui trionfi italiani alle Paralimpiadi di Tokyo: "Cambiata la cultura del paese" ...L’atleta paralimpico Oney Tapia ha incontrato i vertici dell’Asst Papa Giovanni XXIII che si sono congratulati per la sua recente conquista di due medaglie di bronzo ai Giochi paralimpici di Tokyo, ne ...