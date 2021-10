Pap-Agro | “La gestione delle prenotazioni all’Asl di Salerno è vergognosa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Potere al Popolo –. “Quello che accade presso il Distretto Sanitario 60 dell’ASL di Via Salvatore Giordano, n.7 di Nocera Inferiore è vergognoso e imbarazzante. Le persone che hanno bisogno di recarsi agli sportelli, per essere sicure di poter essere assistite in giornata, sono costrette a recarsi un’ora prima dell’apertura per prendere un tagliando numerato, prenotarsi e aspettare il proprio turno all’esterno dell’edificio. Com’è risaputo, però, all’esterno dell’edificio, dove la gente suo malgrado è costretta ad attendere, è impossibile ripararsi (per esempio in caso di maltempo) o sedersi. E così tutti, comprese le persone anziane, quelle con problemi di deambulazione, o donne incinte, si trovano costrette a attendere in piedi, a volte per ore, o a essere ...