Paola Turani mamma, è nato Enea Francesco: la prima foto di famiglia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paola Turani finalmente mamma. La super top model e influencer bergamasca ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto dall’amore con il marito Riccardo Serpellini. Una gravidanza fortemente voluta, la sua, arrivata a sorpresa dopo un periodo buio e che era sembrato senza fine. Il piccolo sta bene ed è già stato fotografato con la sua famiglia. Il nome che la coppia ha scelto per lui è Enea Francesco. Paola Turani mamma, benvenuto Enea Francesco Per Paola Turani, è un sogno che si realizza. L’influencer, infatti, aveva più volte parlato della sua difficoltà a concepire, anche scagliandosi contro coloro che – con poca sensibilità – giudicano le coppie ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)finalmente. La super top model e influencer bergamasca ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto dall’amore con il marito Riccardo Serpellini. Una gravidanza fortemente voluta, la sua, arrivata a sorpresa dopo un periodo buio e che era sembrato senza fine. Il piccolo sta bene ed è già statografato con la sua. Il nome che la coppia ha scelto per lui è, benvenutoPer, è un sogno che si realizza. L’influencer, infatti, aveva più volte parlato della sua difficoltà a concepire, anche scagliandosi contro coloro che – con poca sensibilità – giudicano le coppie ...

Advertising

IsaeChia : Paola Turani ha partorito: ecco il nome scelto per il suo primo figlio! L’influencer ha pubblicato la prima immagi… - Alice08181286 : RT @sabinapeluso: Paola Turani ha partorito e a me queste cose fanno sempre un po’ piangere. Che meraviglia la vita ?? - Alice08181286 : RT @_portamivia_: IN CHE SENSO È NATO IL FIGLIO DI PAOLA TURANI? IO ERO RIMASTA A LEI A CASA TRANQUILLA E BEATA LEGGENDO MESSAGGI DI UNA SI… - ildiariodijeans : RT @heystephen89: È nato il figlio di Paola Turani e chiedo al mondo di twitter di essere gentile e felice per loro, di lasciar perdere spo… - rajnbowmuke : posso dire che alla fine Paola turani ha fatto una scelta azzeccata e che il nome Enea mi piace tantissimo? -