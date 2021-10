Paola Turani ha partorito | ecco il nome scelto per il suo primo figlio

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è diventata mamma! View this post on Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

eireneavt : paola turani ha finalmente partorito?????????? - ggorcadi : RT @hazsangels: Piangendo davanti alla foto di Paola Turani col figlio, ripensando anche alla loro storia. Sono proprio felice per loro ?? - DonnaGlamour : Paola Turani è mamma: è nato il primo figlio dell’influencer ???? #paolaturani - barcheavela : È nato il figlio di Paola Turani e siamo tutti molto contenti. (??) Pensavo a quanto siano fortunate queste influen… - silviadc95 : RT @heystephen89: È nato il figlio di Paola Turani e chiedo al mondo di twitter di essere gentile e felice per loro, di lasciar perdere spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

'Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile' scriveper annunciare di essere diventata mamma. Ha dato alla luce Enea Francesco, nato dall'amore per il marito Ricky Serpella. 'Io sono già perdutamente innamorata di lui' ha scritto l'...è finalmente diventata mamma: lei e Riccardo Serpellini hanno dato il tenero annuncio via social. Estremamente felici ed emozionatie Riccardo Serpellini hanno annunciato la ...L'influencer bergamasca realizza il suo grande sogno insieme al marito Riccardo Serpellini, noto anche come Ricky Serpella ...È nato il figlio di Paola Turani e del marito Riccardo Serpellini. I follower di Paola da giorni aspettavano il lieto evento, ma il "serpellino" (così ...