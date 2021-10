Paola Turani | è nato il piccolo Enea | Sono già perdutamente innamorata

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è diventata madre per la prima volta: èile l'influencer ha già ammesso di essere 'di lui'.è diventata mamma: l'influencer bergamasca, 34 anni, questa mattina ha pubblicato una foto dall'ospedale con il suoappenaappoggiato al petto con al suo fianco l'inseparabile marito Riccardo Serpellini. Il bimbo si chiamae sua madre è già "di lui." Laè una delle influencer più seguite ed apprezzate del momento e la sua fama sui social cresce continuamente: ha esordito come fashion blogger e modella per poi conquistare il cuore ...

Tanto che l'attesa da 'dolce' si era trasformanta in 'estenuante', come aveva scherzato la stessa. Il bimbo si chiama Enea Francesco, come ha annunciato l'influencer su . 'Questa notte alle ore ...Finalmenteè diventata mamma! Eh sì, diciamo "finalmente" perché noi (fedeli appassionate della gravidanza della modella e influencer bergamasca) oramai eravamo entrate in un circolo empatico di ...Paola Turani è diventata madre per la prima volta: è nato il piccolo Enea e l'influencer ha già ammesso di essere 'perdutamente innamorata di lui'. Paola Turani è diventata mamma: l'influencer bergama ...Paola Turani, influencer da due milioni di follower, annuncia su Instagram la nascita del suo primo figlio. Lo fa attraverso uno scatto in cui si immortala al fianco dell'inseparabile marito Riccardo ...