Paola Ferrari e la nuova gaffe | «Su Ferran Torres solo un errore | ne ho fatti di peggiori»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Non c’è stata nessuna: mi sarà uscita una ‘d’ in più, ma so benissimo chi èe chi è Fernando, è evidente. Ho fatto molto di peggio, questa non è una».chiude così l’affaireche oggi l’ha vista al centro di una valanga di ‘sfottò’ sul web. «La Spagna è in vantaggio 2 a 0 con una doppietta di Fernando». Questa la frase incriminata diventata virale sui social ed finita presto tra le tendenze del giorno. A fare l’fatale è stata la conduttrice Rai alla fine della partita Italia-Spagna che ha visto le Furie Rosse vincere con una doppietta dila finale di Nation League. Secondo molti internauti, la giornalista ...

_Morik92_ : Per Paola #Ferrari la doppietta è stata di Fernando #Torres. E niente, siamo tornati indietro di anni ?? #ItaliaSpagna - FabrizioLunardi : @Raiofficialnews Paola Ferrari e i commentatori di Italia Spagna sono inguardabili e incompetenti. Imbarazzante rai… - novasocialnews : Paola Ferrari e la 'gaffe' su Ferran Torres: 'Ho fatto di peggio' - Videohttps:// - BinaryOptionEU : RT '#PaolaFerrari e #FerranTorres: “Non è una gaffe”. - Pier083 : RT @Labbufala: Scienze: secondo un recente studio, un eventuale scontro fra Barbara D'Urso e Paola Ferrari, potrebbe dare vita a una 'Nova… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

Cosìrisponde all'Adnkronos, ironizzando sugli 'sfottò' che oggi imperversano sul web al suo indirizzo. Durante il commento post partita di ieri relativo a Italia - Spagna, la ...Leggi anche > 'Gaffe è quando dici che l'allenatore della nazionale è Sacchi e non Mancini - sottolinearispondendo all'Adnkronos - Posto che un errore può comunque capitare, io di gaffes ne ...Antinelli ha twittato durante la partita per rispondere a coloro i quali avevano offeso la moglie. Dure le critiche per l'utilizzo di twitter ...Siamo a I soliti ignoti , il programma condotto da Amadeus , la puntata è quella di giovedì 30 settembre. Ed ospite in studio per dare una identità all'ignoto, e soprattutto per devolvere in beneficen ...