Pallone d'Oro, tra i trenta candidati ci sono cinque azzurri campioni d'Europa (Di venerdì 8 ottobre 2021) France Football ha rivelato i nomi dei trenta candidati al Pallone d'Oro. Il riconoscimento sarà consegnato a Parigi il 29 novembre, dopo l'interruzione a causa del Covid. Tra i nomi ci sono cinque calciatori italiani della Nazionale di Mancini, vittoriosa all'Europeo, si tratta di Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma e Jorginho. A sorpresa, in lista, anche Simon Kjaer, del Milan, che ha salvato Eriksen in occasione dell'arresto cardiaco durante l'Europeo. Di seguito l'elenco completo: Nicolò Barella Karim Benzema Leonardo Bonucci Kevin De Bruyne Giorgio Chiellini Cristiano Ronaldo Ruben Dias Gianluigi Donnarumma Bruno Fernandes Phil Foden Erling Haaland Jorginho Harry Kane N'Golo Kantè Simon Kjaer Cesar Azpilcueta Robert Lewandowski Romelu ...

