Pallone d’Oro, tra i 30 nominati una (bella) sorpresa e tanta Italia (Di venerdì 8 ottobre 2021) La corsa al Pallone d’Oro 2021 entra nella sua fase clou. E’ stata pubblicata la lista dei 30 nomi che concorreranno da qui alla serata finale. Mancano poche settimane all’assegnazione del Pallone d’Oro, un premio prestigioso e che negli scorsi mesi è stato purtroppo colpito pesantemente dalla Pandemia. Nel 2020, infatti, il premio non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) La corsa al2021 entra nella sua fase clou. E’ stata pubblicata la lista dei 30 nomi che concorreranno da qui alla serata finale. Mancano poche settimane all’assegnazione del, un premio prestigioso e che negli scorsi mesi è stato purtroppo colpito pesantemente dalla Pandemia. Nel 2020, infatti, il premio non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - _beingaunicorn_ : RT @gipsylenu: Non hanno inserito Federico Chiesa nella lista del Pallone d’Oro perché altrimenti avrebbero dovuto darlo a lui anziché a Me… - pol2187 : RT @FaNaTiKo10: Cioè #Barella nei candidati del pallone d'oro e #chiesa no? #BallonDor -