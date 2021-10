Pallone d’Oro, 5 italiani candidati al premio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cinque azzurri campioni d’Europa nella lista delle nomination al Pallone d’Oro 2021, che verrà assegnato il 29 novembre. In lizza Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. I candidati: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez. Il vincitore verrà proclamato il 29 novembre a Parigi. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cinque azzurri campioni d’Europa nella lista delle nomination al2021, che verrà assegnato il 29 novembre. In lizza Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. I: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez. Il vincitore verrà proclamato il 29 novembre a Parigi. Funweek.

