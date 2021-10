Pallone d’Oro 2021, l’Italia il Paese più rappresentato: nel 2019 non c’era alcun candidato (Di venerdì 8 ottobre 2021) l’Italia è il Paese più rappresentato nel Pallone d’Oro 2021 con ben cinque rappresentanti. Un dato, questo, che non può non impressionare se si pensa che nell’ultima edizione (quella del 2019) nessun azzurro era stato preso in considerazione. Di seguito la classifica completa: CINQUE GIOCATORIITALIA: Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Jorginho QUATTRO GIOCATORIINGHILTERRA: Foden, Kane, Mount, Sterling TRE GIOCATORIFRANCIA: Benzema, Kanté, MbappéPORTOGALLO: Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Ruben DiasSPAGNA: Azpilicueta, Gerard Moreno, Pedri DUE GIOCATORIARGENTINA: Lautaro Martinez, MessiBELGIO: De Bruyne, Lukaku UN GIOCATOREALGERIA: MahrezBRASILE: NeymarCROAZIA: ModricDANIMARCA: KjaerEGITTO: SalahNORVEGIA: HaalandPOLONIA: LewandowskiURUGUAY: Suarez ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021)è ilpiùnelcon ben cinque rappresentanti. Un dato, questo, che non può non impressionare se si pensa che nell’ultima edizione (quella del) nessun azzurro era stato preso in considerazione. Di seguito la classifica completa: CINQUE GIOCATORIITALIA: Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Jorginho QUATTRO GIOCATORIINGHILTERRA: Foden, Kane, Mount, Sterling TRE GIOCATORIFRANCIA: Benzema, Kanté, MbappéPORTOGALLO: Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Ruben DiasSPAGNA: Azpilicueta, Gerard Moreno, Pedri DUE GIOCATORIARGENTINA: Lautaro Martinez, MessiBELGIO: De Bruyne, Lukaku UN GIOCATOREALGERIA: MahrezBRASILE: NeymarCROAZIA: ModricDANIMARCA: KjaerEGITTO: SalahNORVEGIA: HaalandPOLONIA: LewandowskiURUGUAY: Suarez ...

Advertising

Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - MattiaBusetti : RT @Inter: ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il #ballondor ??… - fdicoss : RT @Inter: ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il #ballondor ??… -