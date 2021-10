Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Brescia-OSC Budapest 10-10. Gran rimonta dei campioni d’Italia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Inizia con un pareggio il cammino del Brescia nel secondo turno turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella prima giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana ha impattato per 10-10 contro i magiari dell’OSC Budapest. Partita in equilibrio dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 3-3, poi i magiari schiacciano il piede sull’acceleratore, arrivando a metà gara avanti sul 5-7. Nella terza frazione il gap resta immutato, con il Brescia che resta sotto 7-9, infine ultimo quarto con Gran rimonta del Brescia dal 7-10 negli ultimi 100 secondi fino al 10-10 finale. Sugli scudi capitan Presciutti, autore di una tripletta, mentre Renzuto Iodice e Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Inizia con un pareggio il cammino delnel secondo turno turno di qualificazione alladi: nella prima giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana ha impattato per 10-10 contro i magiari dell’OSC. Partita in equilibrio dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 3-3, poi i magiari schiacciano il piede sull’acceleratore, arrivando a metà gara avanti sul 5-7. Nella terza frazione il gap resta immutato, con ilche resta sotto 7-9, infine ultimo quarto condeldal 7-10 negli ultimi 100 secondi fino al 10-10 finale. Sugli scudi capitan Presciutti, autore di una tripletta, mentre Renzuto Iodice e Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Champions Pallanuoto, Champions League 2021 - 2022: Brescia - OSC Budapest 10 - 10. Gran rimonta dei campioni d'Italia Sugli scudi capitan Presciutti, autore di una tripletta , mentre Renzuto Iodice e Di Somma mettono a segno una doppietta a testa, infine marcature singole di Dolce, Luongo e Gitto. Il gol del ...

Pallanuoto, Champions League: inizia con un pareggio il secondo round di qualificazione della Rari Nantes Savona Ha preso il via oggi, a Szolnok in Ungheria il Girone "C" valevole per il concentramento Qualification Round II della Champions League. La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato, poco fa, con i greci del Vouliagmeni il primo incontro della prima giornata. 10 a 10 è stato il risultato finale di una partita giocata ...

Pallanuoto, Champions e Euro Cup nel week-end: le partite in programma Today.it Pallanuoto, Champions e Euro Cup nel week-end: le partite in programma Scattano oggi le partite del secondo turno delle competizioni europee, in campo quattro italiane. Brescia e Savona in CL, Palermo e Ortigia in EC. La serie A1 si ferma e torna il 16 ottobre ...

???? Pallanuoto, An Brescia: tre giorni decisivi per riprovare a conquistare la Champions Per passare il turno basta arrivare secondi nel girone della fase preliminare 2 di Champions. Ma non è il momento di mettersi a fare i conti se si vuole riprovare a conquistare la Final Eight, che si ...

