Pagelle Bosnia U21 Italia U21 | Tonali | Colombo e Lovato trascinano | bocciato Lucca VOTI

(Di venerdì 8 ottobre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria:U21U21 Ledei protagonisti del match traU21 eU21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Cetkovic 6; Dedic 5,5, Pavlovic 5, Barisic 6, Nikic 5; I. Savic 5,5 (77? Marjanovic SV), Begic 6; Drijo 5 (62? Kulasin 6), Basic 5 (62? Salcin 6), M. Savic 5 (46? Mesinovic 5,5); Masic 5,5. C.T.: Starcevic(4-3-3): Turati 6,5; Bellanova 6,5,7, Okoli 7, Calafiori 6 (67? Udogie 6);7, Sal. Esposito 6,5 (46? Rovella 6), Ricci 6,5 ...

Advertising

sportface2016 : #Under21 Le pagelle e il tabellino di #BosniaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bosnia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria:U21 Italia U21 Ledei protagonisti del match traU21 e Italia U21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP: Tonali FLOP: Nikic VOTI Al termine del ...... l'esordio è avvenuto alla prima convocazione con un tempo giocato contro lanelle ... di Claudio Franceschini) LeItalia Spagna/ Voti della partita: difesa azzurra bocciata, Nations ...Under 21, Qualificazioni Europei 2023: le pagelle e il tabellino di Bosnia-Italia 1-2, i nostri voti e il tabellino del match ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria: pagelle Bosnia U21 Italia U21 Le pagelle dei protagonisti del match tra Bosnia U21 e Italia U21, ...