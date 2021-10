Pagelle Bosnia-Italia 1-2 | voti e tabellino Qualificazioni Europei U21 2023

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lee ildi1-2, sfida valevole per la terza giornata del gruppo F delleagliU21. Prestazione convincente nel primo tempo degli Azzurrini di Nicolato, che approcciano il match con personalità e nella prima mezz’ora trovano i gol di Okoli e Vignato sugli sviluppi di palla inattiva e con un Tonali particolarmente ispirato dalla bandierina del corner e non solo. RIVIVI IL LIVE DINella ripresa però l’manca il colpo del 3-0 in più occasioni, senza chiudere la pratica. Ecco così che il finale si complica con il gran gol di Barisic, poi nel recupero Turati salva il risultato su Dedic e alla fine arrivano comunque tre punti pesantissimi ...

Advertising

sportface2016 : #Under21 Le pagelle e il tabellino di #BosniaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bosnia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria:U21 Italia U21 Ledei protagonisti del match traU21 e Italia U21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP: Tonali FLOP: Nikic VOTI Al termine del ...... l'esordio è avvenuto alla prima convocazione con un tempo giocato contro lanelle ... di Claudio Franceschini) LeItalia Spagna/ Voti della partita: difesa azzurra bocciata, Nations ...Under 21, Qualificazioni Europei 2023: le pagelle e il tabellino di Bosnia-Italia 1-2, i nostri voti e il tabellino del match ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria: pagelle Bosnia U21 Italia U21 Le pagelle dei protagonisti del match tra Bosnia U21 e Italia U21, ...