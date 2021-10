Padova, trovato in Romania il bimbo rapito dal padre: “Era su un treno diretto in Ungheria” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Viaggiava su un treno al confine tra Romania e Ungheria insieme al suo rapitore quando la polizia l’ha notato e tratto in salvo. È stato ritrovato nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre il bambino di 5 anni sequestrato martedì a Padova dal padre, il romeno Bogdan Hristache, insieme a tre complici, mentre la mamma lo accompagnava a scuola. Lo confermano fonti investigative italiane. L’uomo è stato prelevato dalle forze dell’ordine mentre il bambino veniva portato al sicuro in una località protetta dove è stato affidato a un giudice tutelare. La vicenda era iniziata martedì 5, quando Alexandra Moraru – 26enne con cittadinanza romena e moldava – si era recata in caserma dai Carabinieri per denunciarne il sequestro. “Aiutatemi, hanno rapito mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Viaggiava su unal confine trainsieme al suore quando la polizia l’ha notato e tratto in salvo. È stato rinella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre il bambino di 5 anni sequestrato martedì adal, il romeno Bogdan Hristache, insieme a tre complici, mentre la mamma lo accompagnava a scuola. Lo confermano fonti investigative italiane. L’uomo è stato prelevato dalle forze dell’ordine mentre il bambino veniva portato al sicuro in una località protetta dove è stato affidato a un giudice tutelare. La vicenda era iniziata martedì 5, quando Alexandra Moraru – 26enne con cittadinanza romena e moldava – si era recata in caserma dai Carabinieri per denunciarne il sequestro. “Aiutatemi, hannomio ...

