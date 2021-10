Padova, ritrovato il bambino rapito dal padre: scovato da un video girato su un treno diretto in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo sfogo del genitore in un post su Facebook: "Non potete giudicarmi perché amo il mio bambino e non l'ho lasciato” Leggi su repubblica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo sfogo del genitore in un post su Facebook: "Non potete giudicarmi perché amo il mioe non l'ho lasciato”

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - SkyTG24 : Ritrovato in Romania bambino rapito dal padre a Padova - HuffPostItalia : Ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova - Omar59417381 : RT @Agenzia_Ansa: Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - oknosureddit : Ritrovato in Romania bambino rapito dal padre a Padova -