Ottobre mese rosa: Lookiero sostiene la prevenzione al tumore al seno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ottobre è il mese della prevenzione, giornate dedicate all'universo femminile che mettono in risalto la ricerca e la prevenzione al tumore al seno, la neoplasia più diffusa. Sono molte le iniziative portate avanti dalle associazioni che si occupano del tema e dei tumori e tante sono anche le collaborazioni tra queste e i brand di moda che vogliono essere parte di un tema così delicato. La moda, infatti, può diventare un alleato importante per le donne che stanno affrontando questa grave malattia. Un aiuto per affrontare i cambiamenti, per sentirsi ancora belle, per adattare il proprio stile a nuove necessità estetiche grazie a idee, suggerimenti e consigli. È proprio da questo messaggio che Lookiero, il primo servizio di personal shopping online in Europa attivo in ...

