Oncologo chiedeva denaro per farmaci gratuiti | sequestrati 3 milioni di euro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Beni del valore di circa 3di, tra i quali immobili di pregio, terreni e disponibilità finanziarie, sono statida carabinieri e Guardia di finanza all’barese Giuseppe Rizzi. Il medico è indagato per concussione - già arrestato nel maggio scorso - per aver eseguito su pazienti oncologici dell’istituto tumori di Bari, dove Rizzi lavorava, prestazioni mediche e in particolare iniezioni di un farmaco, la cui somministrazione era a titolo gratuito, facendosi pagareo altre utilità. La consegna dei soldi sarebbe avvenuta direttamente in ospedale oppure nel Caf gestito dalla compagna e co-indagata del medico, l’avvocato Maria Antonietta Sancipriani, “adibito nell’occasione - dicono gli investigatori - ad ambulatorio medico di certa natura illegale”.Nell’ambito ...