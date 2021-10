Omicidio Sacchi, il processo rischia di saltare. L’attacco degli avvocati difensori: «Così è tutto da rifare» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un errore procedurale potrebbe mandare all’aria il processo che avrebbe dovuto fare luce sulla morte di Luca Sacchi. Dopo decine e decine di udienze – come scrive oggi Repubblica – il processo rischia di essere tutto da rifare per un errore commesso dalla Procura. Gli avvocati che difendono Valerio Del Grosso e Paolo Piraino, i due ragazzi che hanno organizzato la compravendita di droga degenerata nell’Omicidio del 24enne, ha sollevato una questione che potrebbe rimettere tutto in discussione: esistevano delle intercettazioni, cruciali per il processo, che non sarebbero mai state messe a disposizioni delle difese. Gli avvocati, dunque, non le avrebbero mai potute ascoltare e, dunque, non avrebbero ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un errore procedurale potrebbe mandare all’aria ilche avrebbe dovuto fare luce sulla morte di Luca. Dopo decine e decine di udienze – come scrive oggi Repubblica – ildi esseredaper un errore commesso dalla Procura. Gliche difendono Valerio Del Grosso e Paolo Piraino, i due ragazzi che hanno organizzato la compravendita di droga degenerata nell’del 24enne, ha sollevato una questione che potrebbe rimetterein discussione: esistevano delle intercettazioni, cruciali per il, che non sarebbero mai state messe a disposizioni delle difese. Gli, dunque, non le avrebbero mai potute ascoltare e, dunque, non avrebbero ...

