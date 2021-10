Omicidio del carabiniere Cerciello, trovato morto l’unico testimone chiave (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – trovato morto in casa, nel silenzio più totale, senza l’intervento delle forze dell’ordine. Il 49enne Sergio Brugiatelli, unico testimone chiave dell’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, è deceduto così lo scorso 26 settembre nel quartiere Marconi, a Roma. A riportarlo oggi è Leggo, che riferisce di aver appreso la notizia “casualmente attraverso alcuni residenti della zona”. Dagli ambienti giudiziari non era infatti trapelato alcunché al riguardo. Stando a quanto raccontato dai vicini di casa, Brugiatelli sarebbe morto a causa di un ictus cerebrale. Omicidio Cerciello, la “strana” morte del testimone chiave “Negli ultimi tempi era sempre taciturno. Ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott –in casa, nel silenzio più totale, senza l’intervento delle forze dell’ordine. Il 49enne Sergio Brugiatelli, unicodell’delMarioRega, è deceduto così lo scorso 26 settembre nel quartiere Marconi, a Roma. A riportarlo oggi è Leggo, che riferisce di aver appreso la notizia “casualmente attraverso alcuni residenti della zona”. Dagli ambienti giudiziari non era infatti trapelato alcunché al riguardo. Stando a quanto raccontato dai vicini di casa, Brugiatelli sarebbea causa di un ictus cerebrale., la “strana” morte del“Negli ultimi tempi era sempre taciturno. Ci ...

