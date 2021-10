Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, morto il testimone chiave (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto Sergio Brugiatelli, il testimone chiave dell’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. A darne notizia Leggo, il decesso è avvenuto il 26 settembre scorso. Brugiatelli aveva 49 anni. “Contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, Sergio Brugiatelli non è stato trovato morto in casa, ma è deceduto il 26 settembre scorso, in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa”. Così l’avvocato Andrea Volpini, legale della famiglia Brugiatelli, in una nota. “E’ morto circondato dall’affetto dei suoi cari, che non lo hanno mai abbandonato, fino agli ultimi istanti. Al funerale, il 28 settembre scorso, nella parrocchia del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’Sergio Brugiatelli, ildell’delMario. A darne notizia Leggo, il decesso è avvenuto il 26 settembre scorso. Brugiatelli aveva 49 anni. “Contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, Sergio Brugiatelli non è stato trovatoin casa, ma è deceduto il 26 settembre scorso, in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa”. Così l’avvocato Andrea Volpini, legale della famiglia Brugiatelli, in una nota. “E’circondato dall’affetto dei suoi cari, che non lo hanno mai abbandonato, fino agli ultimi istanti. Al funerale, il 28 settembre scorso, nella parrocchia del ...

