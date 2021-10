Omicidio Cerciello Rega | morto il testimone chiave Sergio Brugiatelli | lo zaino rubato da Elder e da Hjorth era suo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Èildell’del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario“contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, non è stato trovatoin casa” ma “è deceduto il 26 settembre scorso, in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa”, come ha fatto sapere l’avvocato della famiglia in una nota.era l’unicooculare di quanto accaduto la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, quandoè stato assassinato con undici coltellate da Finnegan Leee dal suo complice Gabriel Natale ...

è morto: era il testimone chiave dell' del carabiniere . ' Contrariamente ha quanto diffuso da alcuni media, Sergio Brugiatelli non è stato trovato morto in casa, ma è deceduto il 26 settembre scorso, ...La pena più pesante per l'volontario del vicebrigadiere dei carabinieri , ucciso con undici coltellate nella quartiere Prati, a Roma, nel luglio 2019. In prima... Il testo completo di questo ...È morto il testimone chiave dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Sergio Brugiatelli “contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, non è stato trovato morto in ca ...Il decesso risale al 26 settembre, ma ne è stata data notizia solo ora. Fu lui a chiamare i carabinieri per recuperare lo zaino rubato e a mediare con il pusher che fornì la droga ai due studenti amer ...