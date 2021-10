Omicidio Cerciello | morto Brugiatelli | il testimone chiave Era malato da tempo

Advertising

fattoquotidiano : Omicidio Cerciello Rega, morto il testimone chiave Sergio Brugiatelli: lo zaino rubato da Elder e da Hjorth era suo - HuffPostItalia : Trovato morto Brugiatelli, pusher e teste chiave nell'omicidio del brigadiere Cerciello Rega - ivana24041973 : E' morto Sergio Brugiatelli, il testimone chiave dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - la Repubblica - CinziaMad : RT @romatoday: È morto Sergio Brugiatelli, testimone chiave nell'omicidio del carabiniere Cerciello Rega - LucaViaggio : RT @autocostruttore: Omicidio Cerciello, il testimone chiave Brugiatelli trovato morto in casa a Roma -

... Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave per conto della procura di Roma della culminata nel luglio del 2019 con l'del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega . Il ...... Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave per conto della procura di Roma della culminata nel luglio del 2019 con l'del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega . Il decesso ...Il 49enne "è morto in una clinica privata dove era ricoverato da tempo per un tumore e non in casa sua" puntualizza il suo avvocato Andrea Volpini. Rispetto che purtroppo è venuto meno in alcune delle ...L’assassinio del carabiniere era avvenuto a Roma nel luglio 2019. Il testimone Brugiadelli è deceduto in clinica all’età di 49 anni ...