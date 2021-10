Omicidio Cerciello, il testimone chiave Brugiatelli trovato morto in casa a Roma (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sergio Brugiatelli, testimone chiave dell'Omicidio del carabiniere . L'uomo, come riporta Leggo, è morto nel silenzio più assoluto. Per il decesso, avvenuto il 26 settembre scorso, non è intervenuta alcuna forza dell'ordine. Il 49enne è stato trovato morto nella sua abitazione in zona ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sergiodell'del carabiniere . L'uomo, come riporta Leggo, ènel silenzio più assoluto. Per il decesso, avvenuto il 26 settembre scorso, non è intervenuta alcuna forza dell'ordine. Il 49enne è statonella sua abitazione in zona ...

