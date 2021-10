Olocausto, alla sbarra a 100 anni l’ex guardia nazista: “Sono innocente” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ribadisce la sua innocenza Josef Schuetz, 100 anni, l’ex membro delle SS in servizio nel lager nazista di Sachsenhausen. L’uomo è comparso oggi in tribunale per il processo che lo vede imputato di complicità per il massacro di 3.518 persone fra il 1942 e il 1945. Si tratta dell’imputato più anziano ad essere processato in Germania per crimini dell’era nazista. Appoggiato a un deambulatore, riporta Rt, Schuetz è apparso oggi davanti al tribunale di Brandenburg/Havel con l’accusa di aver assistito “consapevolmente e volontariamente” all’uccisione di migliaia di prigionieri. Il suo avvocato Stefan Waterkamp gli ha coperto il viso con una cartellina blu all’ingresso in aula in aula e ha informato i giudici che il suo cliente avrebbe fornito “solo informazioni sulla sua situazione personale” durante il processo. “E’ stato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ribadisce la sua innocenza Josef Schuetz, 100membro delle SS in servizio nel lagerdi Sachsenhausen. L’uomo è comparso oggi in tribunale per il processo che lo vede imputato di complicità per il massacro di 3.518 persone fra il 1942 e il 1945. Si tratta dell’imputato più anziano ad essere processato in Germania per crimini dell’era. Appoggiato a un deambulatore, riporta Rt, Schuetz è apparso oggi davanti al tribunale di Brandenburg/Havel con l’accusa di aver assistito “consapevolmente e volontariamente” all’uccisione di migliaia di prigionieri. Il suo avvocato Stefan Waterkamp gli ha coperto il viso con una cartellina blu all’ingresso in aula in aula e ha informato i giudici che il suo cliente avrebbe fornito “solo informazioni sulla sua situazione personale” durante il processo. “E’ stato ...

