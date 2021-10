Oggi è un altro giorno, Sandro Giacobbe e il tumore del figlio Andrea: “Il medico mi disse: ‘Se fosse mio figlio non lo farei operare’. Agghiacciante” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri 7 ottobre, Sandro Giacobbe ha ripercorso la propria vita tra carriera e privato. Proprio su questo secondo aspetto si è soffermata Serena Bortone, aprendo poi un collegamento con il figlio Andrea, colpito quando era neanche un adolescente da un tumore al rene, che è riuscito a sconfiggere. Ma la battaglia non è stata per nulla semplice, anzi. “A dodici anni hanno scoperto un tumore a mio figlio Andrea. Dopo una serie di chemio sembrava che avesse intaccato anche il fegato. Non si capiva se era una metastasi o una cicatrice provocata dalla cura e andava fatta un’operazione molto complicata. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante la puntata diè unandata in onda ieri 7 ottobre,ha ripercorso la propria vita tra carriera e privato. Proprio su questo secondo aspetto si è soffermata Serena Bortone, aprendo poi un collegamento con il, colpito quando era neanche un adolescente da unal rene, che è riuscito a sconfiggere. Ma la battaglia non è stata per nulla semplice, anzi. “A dodici anni hanno scoperto una mio. Dopo una serie di chemio sembrava che avesse intaccato anche il fegato. Non si capiva se era una metastasi o una cicatrice provocata dalla cura e andava fatta un’operazione molto complicata. Il ...

Advertising

pisto_gol : Una figuraccia del pubblico,una sul campo, dominato dai ragazzi spagnoli. E poi l’insopportabile retorica, l’isteri… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - BentivogliMarco : Le sentenze si commentano, le motivazioni si leggono sempre e per tutti. Ben svegliati a coloro che solo oggi si so… - TOSADORIDANIELA : RT @Antonio79B: 'Non amo molto ricordare i film degli esordi perché poi si comincia a dire 'ah... è morto quello, anche l'altro'.' Oggi ne… - krisbianS2E14 : E anche oggi non aspetto altro che il nuovo episodio -