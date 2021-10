Advertising

sportli26181512 : Odriozola: 'Questa Fiorentina può sognare in grande': Il difensore in prestito dal Real Madrid: 'Gruppo magnifico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Odriozola Questa

FIRENZE - " Siamo una squadra che può sognare in grande , non potrei essere più contento di questo mio primo mese in viola ": traspare tanto entusiasmo dalle parole di Alvaro. Il difensore arrivato alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid si gode l'ottima partenza dei viola in campionato che, nonostante abbiano patito anche delle sconfitte, hanno dimostrato ...È un bilancio fin qui positivo, sia a livello personale che di squadra, quello di Alvaro, ... Mi piace moltissimo che qui ci siapassione e quando giochiamo nel nostro stadio l'...FIRENZE - "Siamo una squadra che può sognare in grande, non potrei essere più contento di questo mio primo mese in viola": traspare tanto entusiasmo dalle parole di Alvaro Odriozola. Il difensore arri ...Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato di questi primi mesi in maglia viola mostrandosi molto soddisfatto e con tanta voglia di dimostrare il suo valore ...