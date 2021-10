Odriozola | “La Fiorentina ha una rosa che può sognare in grande L’atmosfera del Franchi è incredibile”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Alvaroha parlato al canale ufficiale delladove ha commentato i suoi primi mesi con la maglia viola. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni: “Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che puòin. Non potrei essere più contento”. Sui tifosi della: “Devo ringraziare tutti i tifosi di Firenze e non solo, perché sono rimasto colpito da come mi hanno accolto sin dal primo giorno, il modo in cui mi incitano ...

Alvarodifensore dellaha parlato al sito ufficiale del club viola: 'Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta ...un bilancio positivo quello fatto da Alvaroriguardo ai primi mesi con la maglia della. Il terzino spagnolo infatti si è detto contento di come si è integrato coi compagni e del calore ricevuto dai tifosi viola, ai quali ...Álvaro Odriozola ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze e di come si è ambientato nella Fiorentina, dopo essere arrivato in prestito dal Real Madrid questa estate.FIRENZE - "Siamo una squadra che può sognare in grande, non potrei essere più contento di questo mio primo mese in viola": traspare tanto entusiasmo dalle parole di Alvaro Odriozola. Il difensore arri ...