OCSE | storica intesa tra 136 Paesi | tassa minima del 15% per le multinazionali

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo l’di massima raggiunta a luglio, è stato firmato un accordo globale in sedeper introdurre unaglobale per le. 136e giurisdizioni, che rappresentano oltre il 90% del PIL globale, hanno deciso che le impresesaranno soggette a un’aliquotadel 15% a partire dal 2023. L’ha detto che lavedrà iraccogliere circa 150 miliardi di dollari di nuove entrate all’anno, mentre i diritti dizione su più di 125 miliardi di dollari di utili verranno spostati neidove le grandirealizzano i loro profitti. La svolta ...

Con Estonia, Ungheria e Irlanda che hanno aderito all'accordo, ora è supportato da tutti i paesi dell'e del G20. Quattro paesi - Kenya, Nigeria, Pakistan e Sri Lanka - non hanno ancora aderito ...Il segretario generale dell', Mathias Cormann, ha celebrato l'intesa. "Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace", sottolinea l'alto responsabile in un tweet. ...«Accolgo con favore l'accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale». E' il commento d ...(Teleborsa) - Dopo l'intesa di massima raggiunta a luglio, è stato firmato un accordo globale in sede OCSE per introdurre una tassa minima globale per le multinazionali. 136 paesi e ...