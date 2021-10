Ocse, accordo sulla tassa minima al 15% per le multinazionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – accordo tra i Paesi dell'Ocse per una riforma del sistema fiscale internazionale che garantirà che le imprese multinazionali saranno soggette a un'aliquota minima del 15% a partire dal 2023.“L'intesa storica, raggiunta da 136 paesi e giurisdizioni che rappresentano oltre il 90% del PIL globale – si legge in una nota dell'Ocse -, ridistribuirà inoltre più di 125 miliardi di dollari di profitti da circa 100 delle multinazionali più grandi e redditizie del mondo ai paesi di tutto il mondo, garantendo che queste aziende paghino un equa quota di imposta ovunque operino e generino profitti”.Con Estonia, Ungheria e Irlanda che hanno aderito, ora l'accordo è supportato da tutti i paesi che fanno parte sia dell'Ocse che del G20. Quattro paesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –tra i Paesi dell'per una riforma del sistema fiscale internazionale che garantirà che le impresesaranno soggette a un'aliquotadel 15% a partire dal 2023.“L'intesa storica, raggiunta da 136 paesi e giurisdizioni che rappresentano oltre il 90% del PIL globale – si legge in una nota dell'-, ridistribuirà inoltre più di 125 miliardi di dollari di profitti da circa 100 dellepiù grandi e redditizie del mondo ai paesi di tutto il mondo, garantendo che queste aziende paghino un equa quota di imposta ovunque operino e generino profitti”.Con Estonia, Ungheria e Irlanda che hanno aderito, ora l'è supportato da tutti i paesi che fanno parte sia dell'che del G20. Quattro paesi ...

Advertising

petergomezblog : Tassa minima globale, l’Ocse verso accordo al ribasso: ci perderanno i Paesi in via di sviluppo, festeggia l’Irland… - paolo_r_2012 : RT @LaStampa: Ocse, von der Leyen: l’accordo sulla riforma fiscale globale è un momento storico - ItaliaNotizie24 : Ocse, accordo sulla tassa minima al 15% per le multinazionali - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Ocse, von der Leyen: l’accordo sulla riforma fiscale globale è un momento storico - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ocse, accordo sulla tassa minima al 15% per le multinazionali - -