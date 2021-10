Nuovo decreto Covid | cosa cambia da lunedì 11 ottobre 2021 e il passo indietro se torna la zona gialla

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Riaprono dopo un anno e mezzo le discoteche al 50 per cento con mascherina e green pass obbligatori. La delusione dei gestori: 'Una presa in giro'. Cinema e teatri: capienza al 100 per cento, negli ...

Riaprono dopo un anno e mezzo le discoteche al 50 per cento con mascherina e green pass obbligatori. La delusione dei gestori: 'Una presa in giro'. Cinema e teatri: capienza al 100 per cento, negli ... Il nuovo decreto sulle riaperture approvato ieri in Cdm cambia le percentuali di capienza consentite in zona bianca in discoteca, nei luoghi dello ... Un piccolo passo verso la normalità tutte le società sportive italiane, hanno ricevuto un regalino dal Governo.